Постоянно нервничал, путался в показаниях: в Ровно задержали мужчину, который фотографировал укрытие

Постоянно нервничал, путался в показаниях: в Ровно задержали мужчину, который фотографировал укрытие

Мужчину доставили в Ровенское отделение полиции.

Сегодня, 28 февраля, после обеда патрульные на улице Грушевского в Ровно задержали 31-летнего мужчину, который фотографировал укрытие.

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Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Ровенщины.

"Патрульные получили сообщение о том, что на улице Грушевского находится подозрительный гражданин, фотографирующий укрытие и все, что возле него. 31-летнего мужчину инспекторы задержали. Гражданин постоянно нервничал, путался в показаниях", — говорится в сообщении.

Во время поверхностной проверки правоохранители обнаружили у мужчины два мобильных телефона, открытки с объявлением о продаже, покупке, аренде квартиры и записную книжку с разными по содержанию записями.

Для установления всех обстоятельств мужчину доставили в Ровенское отделение полиции.

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