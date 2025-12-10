Постпред Украины в ООН резко ответил россиянам: «Дыру от баранки получите, а не Украину»

Постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник

Реклама

Постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник во время заседания Совета Безопасности резко ответил российской стороне на их очередные заявления по капитуляции Украины и отказу от территорий.

Об этом сообщает Укринформ.

Ранее постпред РФ Василий Небензя заявил, что будто бы нет перспектив для дипломатического завершения войны и в то же время утверждал, что Россия достигнет своих целей «спецоперации» любым путем — военным или дипломатическим. Он обвинил европейские государства в том, что они подрывают возможность договоренностей.

Реклама

В ответ Мельник подчеркнул, что Украина не будет продавать свою территорию и не будет складывать оружие.

«Россия хочет, чтобы Украина капитулировала, Россия хочет, чтобы мы сложили оружие — и мой ответ ей таков: „Дырку от бублика вы получите, а не Украину“. Мы не на рождественской ярмарке. Мы не на печально известном Черкизовском базаре», — заявил украинский дипломат, повторив эти слова на английском и русском.

Мельник также подчеркнул необходимость введения масштабных вторичных санкций против всех государств, продолжающих поддерживать российскую военную машину и способствующих обходу существующих ограничений.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп заявил, что лидеру Украины Владимиру Зеленскому и диктатору РФ Путину «трудно попытаться заключить соглашение», потому что «они очень ненавидят друг друга».

Реклама

Мы ранее информировали, что дипломатические успехи президента США Дональда Трампа на международной арене оказались под вопросом после ряда возобновившихся конфликтов в регионах, где он заявлял о посредничестве.