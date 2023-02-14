Пострадал ребенок: в Киевской области нетрезвый водитель съехал в кювет

Ребенка госпитализировали с травмами и ушибами

В Киевской области произошло ДТП с участием нетрезвого водителя. В результате инцидента пострадал 9-летний ребенок. Авария произошла в селе Запрудье.

Об этом информирует пресс-служба полиции Киевской области.

Пьяный водитель с двумя детьми в салоне съехал в кювет

"Правоохранители выяснили, что водитель "Ford", находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и съехал в кювет", — говорится в сообщении.

В автомобиле, кроме водителя, находились двое его детей в возрасте 9 и 13 лет. Младшего ребенка госпитализировали с травмами и ушибами.

Пьяный водитель с двумя детьми в салоне съехал в кювет

Ранее мы сообщали, что под Киевом два грузовика столкнулись со "скорой" и легковым автомобилем . В результате аварии пострадали три человека.

Также читайте Мэра города в Хмельницкой области отпустили под домашний арест после смертельного ДТП и бегства с места происшествия

Также ТСН.ua информировал о ДТП в Ковеле с участием водителя в нетрезвом состоянии, который сбил двух девушек в подростковом возрасте на тротуаре.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.