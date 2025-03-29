Пострадали даже женщины: в Хмельницкой области произошла массовая драка между работниками ТЦК и гражданскими.

Драка с работниками ТЦК в Дунаевцах / © из соцсетей

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Массовая драка работников ТЦК вместе с полицией и гражданскими произошла в городе Дунаевцы Хмельницкой области.

Об этом сообщили местные жители в соцсетях, которые обнародовали соответствующее видео.

На видео видно, как мужчины, один из которых в военной форме, повалили человека на землю. Прохожие вступились за мужчину, между ними произошла стычка. После чего ему удалось скрыться от сотрудников ТЦК.

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Между тем ситуацию уже прокомментировал Хмельницкий областной ТЦК в Facebook.

В ТЦК говорят, мужчина, которого задерживали, нарушил правила военного учета, и сейчас его разыскивают правоохранители.

Хмельницкий ТЦК обнародовал соответствующее заявление.

«В городе Дунаевцы военнослужащие районного территориального центра комплектования и социальной поддержки совместно с национальной полицией обнаружили нарушителя правил военного учета, также не имевшего при себе военно-учетных документов. Он отказался получать повестку, поэтому полицейский, в соответствии со своими полномочиями, попытался осуществить административное задержание. Однако мужчина сопротивлялся и убежал, причем не без помощи находившихся рядом гражданок», — говорится в заявлении.

На видео, появившемся в Сети, слышно, что окружающие поддерживают беглеца.

«Такое поведение позорно, ведь уважение к законам Украины и их исполнение — обязанность каждого гражданина, особенно в то время, когда страна борется с сильным и коварным врагом», — отметили в ТЦК.

На сегодняшний день сбежавшего мужчину разыскивают правоохранители.

«Мы осуждаем какие-либо насильственные действия и проведем детальный анализ этого события для выявления возможных случаев превышения служебных полномочий среди всех военнослужащих, которые были вовлечены в эту группу оповещения», — обещают в Хмельницком областном ТЦК.

Также в ТЦК напомнили, что все военнообязанные граждане должны обновить свои учетные данные. При наличии оснований для отсрочки необходимо подать соответствующие документы в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Дата публикации 13:36, 29.03.25 Количество просмотров 54 В Хмельницкой области произошла массовая драка между работниками ТЦК и гражданскими

Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что нарушения прав человека со стороны работников ТЦК и СП приобрели системный и массовый характер.

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