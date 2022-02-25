"Пострадали гражданские": Офис генпрокурора квалифицировал обстрел Киева как теракт

Ситуацию вокруг столицы назвали напряженной.
Правоохранители квалифицировали обстрел российскими войсками Киева, который произошел ночью 25 февраля, как террористический акт.
Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
По ее словам, специалисты работают на месте попадания авиационного снаряда, в результате которого произошел пожар в жилом доме в Дарницком районе.
"Пострадали гражданские люди. Мы квалифицируем это как теракт", — подчеркнула она.
Ситуацию вокруг столицы она назвала напряженной. Венедиктова сообщила, что Киевской областной прокуратурой уже задокументировано 12 фактов диверсий и посягательств на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Напомним, на рассвете 25 февраля в Дарницком районе столицы прогремели два мощных взрыва. Обломки ракеты, сбитой украинской ПВО, попали в жилую многоэтажку, после чего начался пожар. В результате инцидента пострадали по меньшей мере три человека.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.