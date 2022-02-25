"Пострадали гражданские": Офис генпрокурора квалифицировал обстрел Киева как теракт

Ситуацию вокруг столицы назвали напряженной.

Правоохранители квалифицировали обстрел российскими войсками Киева, который произошел ночью 25 февраля, как террористический акт.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

По ее словам, специалисты работают на месте попадания авиационного снаряда, в результате которого произошел пожар в жилом доме в Дарницком районе.

"Пострадали гражданские люди. Мы квалифицируем это как теракт", — подчеркнула она.

Ситуацию вокруг столицы она назвала напряженной. Венедиктова сообщила, что Киевской областной прокуратурой уже задокументировано 12 фактов диверсий и посягательств на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Напомним, на рассвете 25 февраля в Дарницком районе столицы прогремели два мощных взрыва. Обломки ракеты, сбитой украинской ПВО, попали в жилую многоэтажку, после чего начался пожар. В результате инцидента пострадали по меньшей мере три человека.