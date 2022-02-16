Пострадали ли финансы и энергетика после кибератаки: в СНБО ответили

Пострадали ли финансы и энергетика после кибератаки: в СНБО ответили

В СНБО говорят, что кибератака носила исключительно информационно-психологический характер.

В результате кибератаки на Украину, которая произошла вчера, 15 февраля, финансовая и энергетическая сферы не пострадали.

Об этом заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк во время совместного брифинга Минцифры, СБУ, Госспецсвязи, Киберполиции, СНБО и НБУ.

Как отмечается, кибератака носила информационно-психологический характер.

"Никаких потерь, повреждений, похищений не произошло. Финансовая часть работает в штатном режиме, энергетическая сфера работает бесперебойно, все работают в штатном режиме", — отметил Демедюк.

Напомним, 15 февраля в работе "ПриватБанка" и "Ощадбанка" произошел сбой. Клиенты жаловались на то, что не могли рассчитаться картами и снять наличные с банкоматов. Впоследствии появилась информация о кибератаке на сайты Минобороны и Вооруженных Сил Украины.

Вскоре мощная DDoS-атака началась и на портал "Действие". По словам вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова, кибернападения шли с территории России, Китая, Чехии и Узбекистана.

По словам заместителя главы Госспецсвязи Виктора Жоры, DDoS-атаки на правительственные сайты до сих пор продолжаются.

Кибератака: сайт Министерства обороны до сих пор под нападением

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