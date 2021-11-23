Пострадали несколько учеников: в Винницкой области за развращение детей задержали молодого учителя

Пострадали несколько учеников: в Винницкой области за развращение детей задержали молодого учителя

Мужчине выдвинули подозрение в совершении преступления.

В Винницкой области правоохранители задержали 24-летнего учителя одного из учебных учреждений, подозреваемого в развращении и домогательстве несовершеннолетних.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Винницкой области.

По предварительной информации криминальной полиции и следствия, от действий педагога пострадали несколько детей.

По месту проживания мужчины провели обыски и изъяли мобильный телефон и компьютерную технику.



Учителя задержали и сейчас он находится в изоляторе временного содержания.



"Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 156 УКУ ( развращение несовершеннолетних) и ч.3. ст. 156 – 1 УКУ (Домогательство ребенка для сексуальных целей). За совершение таких преступлений предусмотрено наказание – до 8 лет тюрьмы", — сообщили в полиции.

Отмечается, что о случае с учителем стало известно благодаря бдительности родителей учащихся учебного учреждения.

Правоохранители обратились с просьбой к взрослым внимательнее относиться к своим детям, интересоваться их проблемами и досугом, с кем, и на какие темы они общаются в сети Интернет.

Напомним, что 31-летней учительнице по музыке из грозит тюрьма за секс в подвале с мальчиком- подростком. Но она утверждает, что студент сам принудил ее к интимной близости.

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