Пострадали пассажиры: в "Укрзализныце" рассказали подробности аварии между поездом и фурой на Закарпатье

ДТП произошло из-за того, что водитель грузовика хотел проскочить через колею.
В ДТП между поездом и грузовиком, которое произошло 23 июля в Закарпатской области на регулируемом переезде перегона Королево — Рокосово, пострадали двое пассажиров поезда.
Об этом сообщил директор филиала "Пассажирская компания АО" Укрзализныця "Александр Петровский.
В ДТП попал поезд "Киев-Солотвино", в котором ехали 254 пассажиров. В аварии пострадали двое пассажиров, им понадобилась помощь медиков.
В пресс-службе "Укрзализныци" сообщили, что ДТП произошло из-за того, что водитель грузовика, пытаясь проскочить через рельсы, столкнулся с поездом.
"При исправно работающей переездной сигнализации водитель грузовика выехал на колею, чем вызвал столкновение с пассажирским поездом. Локомотив поезда сошел с рельсов", — сообщили в "Укрзализныце".
Как сообщили, пассажиров указанного рейса будет доставлено на станцию Солотвино дизель-поездом. Пассажиров обратного рейса поезда Солотвино — Киев дизель-поездом будет доставлено на станцию Королево, откуда поезд отправится в столицу Украины.
Напомним, из-за ДТП поезд протащил грузовик 500 метров.