Украина
177
Пострадавшая от удара по Краматорску встретилась с Ринатом Ахметовым

Президент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов встретился с Яной Степаненко — девушкой, потерявшей обе ноги в результате ракетного удара по Краматорску в апреле 2022 года, и ее матерью Наталией.

Об этом сообщил футбольный клуб "Шахтер".

Ринат Ахметов подчеркнул, что его поразила вера Яны в себя и его стремление двигаться вперед, несмотря на тяжелые испытания. Он выразил уверенность в большом будущем девушки.

После трагедии Яна прошла лечение, протезирование и вернулась к активной жизни. В 2024 году она приняла участие в Бостонском марафоне, преодолев дистанцию в 5 км, а весной 2025-го – в Токийском марафоне, где выступала в футболке «Шахтера».

По сообщению футбольного клуба, для семьи Степаненко была приобретена трехкомнатная квартира во Львове в сентябре 2024 года по решению президента «Шахтера».

