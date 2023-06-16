Пострадавшим в результате подрыва Каховской ГЭС выплатят компенсации: Шмыгаль назвал сумму

Пострадавшие получат как единоразовую помощь, так и компенсации за поврежденные или разрушенные дома.

Кабмин Украины выделяет 560 млн грн для выплаты единоразовой государственной помощи пострадавшим от наводнения в результате подрыва Каховской ГЭС. Размер пособия будет составлять 5000 грн.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе выездного заседания правительства 16 июня.

"Выделяем 560 млн грн для выплаты единоразовой государственной помощи пострадавшим от наводнения в размере 5 тыс. грн. Более 980 млн грн выделяем из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии на выплаты компенсаций за поврежденные и разрушенные в результате наводнения дома на Херсонщине", — говорится в сообщении .

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Компенсация за поврежденные и разрушенные дома

Он также рассказал, что будет создан реестр громад, пострадавших из-за подрыва ГЭС. В реестр войдут 200 населённых пунктов Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областей.

По словам премьера, уже разработан механизм компенсаций за поврежденные и разрушенные дома. Он будет похож на программу "єВідновлення", но подавать заявки следует через органы местного самоуправления.

"Человек будет выбирать один из двух вариантов: либо приобрести себе другое жилье, либо взять деньги на самостоятельный ремонт или восстановление собственного дома", – объяснил Шмыгаль.

Он добавил, что в Херсонскую область из 10-ти регионов будут направлены по 15 специалистов, которые проведут техническое обследование поврежденного жилья.

Напомним, 7 июня вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков сообщил о выделении правительством почти 2,5 млрд грн на несколько инициатив по восстановлению водоснабжения, чтобы крупные города юга не остались без питьевой воды в результате подрыва Каховской ГЭС.

Как сообщили в "Укргидроэнерго", по состоянию на 15 июня в Херсонской области еще на 40 см снизился уровень воды после подрыва Каховской ГЭС. В настоящее время специалисты работают над проектом строительства перекрытия Каховского водохранилища после деоккупации. На это потребуется два-три месяца.

В Херсонской области продолжается ликвидация последствий подрыва Каховской ГЭС. Энергетики постепенно подключают дома к электричеству, откуда отступила вода, а криминалисты ищут тела погибших в результате подтопления. В части Херсона объявлен длительный комендантский час до понедельника, 19 июня.

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