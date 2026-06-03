Пострадавший в ДТП олень Борис стал становиться на травмированную ногу: появились обнадеживающие изменения

Олень Борис

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В центре спасения диких животных сообщили о положительной динамике в состоянии оленя Бориса , который ранее получил тяжелую травму в результате аварии. Животное впервые начало осторожно опираться на травмированную конечность и делать первые шаги.

Об этом рассказали сотрудники центра на своей странице в соцсетях.

После ДТП олень получил долго заживающий перелом ноги. Из-за истощения и вынужденной неподвижности мышцы поврежденной конечности значительно атрофировались, поскольку животное практически не наступало на него.

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По словам наблюдателей, первые признаки восстановления стали возможны благодаря длительному лечению, качественному питанию и круглосуточному уходу.

«Наш олень Борис начал делать первые шаги, опираясь на травмированную ногу. Мы наконец-то видим прогресс», — отметили в центре.

Специалисты надеются, что пребывание в открытом вольере, где у животного будет больше пространства для движения и достаточно солнечного света, поможет постепенно восстановить мышцы конечности и вернуться к более активной жизни.

В центре добавляют, что радуются каждому успеху и продолжают работать над его реабилитацией.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что женщина сбила известного на всю Украину оленя и бросила его в критическом состоянии . В Заречном в Ровенской области автомобиль сбил легендарного оленя Бориса, который стал символом общины. Полиция установила личность водителя.

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