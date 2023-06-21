Пострадают сторонники РФ: Ермак объяснил важность 11-го пакета санкций против России

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак объяснил, как 11-й пакет санкций повлияет на способность РФ бить по Украине.

Об этом он написал в своем телеграмме.

По его словам, согласованный 11 пакет санкций ЕС против РФ содержит важный механизм противодействия обходу ограничений со стороны России.

"С помощью этого механизма планируется ограничить продажу и передачу чувствительных технологий и продуктов двойного назначения другим странам, помогающим россиянам обходить санкции", — объяснил Ермак.

Глава ОП предполагает, что новые обсуждения против РФ должны негативно повлиять на российский ВПК и способность россиян производить ракеты.

"Помощь в обходе санкций должна стать невыгодной для других", — добавил Ермак.

Отметим, согласование нового санкционного пакета поздравила в Сети и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен : "Это нанесет еще один удар по военной машине Путина усилением экспортных ограничений, нацеленных на поддерживающие Кремль организации".

Она добавила, что инструмент Евросоюза против обхода санкций не позволит стране-агрессорке получить подсанкционные товары.

Напомним, ранее анонсировалось, что 11-й пакет санкций против РФ будет затрагивать, прежде всего, третьи страны, помогающие Москве обходить ограничения, в том числе иранские и китайские компании.

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