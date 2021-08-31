Построение 5 энергоблоков и сотрудничество по развитию энергетики: украинская делегация в США подписала соглашения

Построение 5 энергоблоков и сотрудничество по развитию энергетики: украинская делегация в США подписала соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский в Twitter уточнил, что речь идет о совместном строительстве энергоблока на Хмельницкой АЭС и строительство еще 4 блоков по технологии американской компании.

Во время визита в США президента Владимира Зеленского Украина подписала два важных соглашения о сотрудничестве в сфере энергетики.

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Об этом сообщили в Офисе президента.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко и министр энергетики США Дженнифер Грёнхольм подписали совместное заявление об усилении двустороннего сотрудничества в сферах энергетики и климата. Этот документ предусматривает привлечение международных независимых наблюдательных советов для улучшения корпоративного управления на государственных предприятиях энергетического сектора Украины.

"Заявление также фиксирует готовность Соединенных Штатов помогать Украине в вопросах развития более конкурентоспособных и прозрачных энергетических рынков, декарбонизации экономики и обеспечения энергетической безопасности и экспортного потенциала государства путем разработки и внедрения комплексного плана энергетического сектора, который предусматривает взаимовыгодное сотрудничество в сферах ядерной энергетики, солнечной и ветровой энергии, водорода, накопления энергии, улавливания, использования и хранения углерода, кибер и физической безопасности, а также других технологий", — сообщили в Офисе президента.

Еще один меморандум о взаимопонимании между компаниями подписали в. и. о. президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин и президент, исполнительный директор компании Westinghouse Electric Патрик Фрагман.

"Документ предусматривает залучение технологии компании Westinghouse Electric по строительству ядерного реактора проекта АР1000 с электрической мощностью около 1,1 ГВт. Реализация меморандума откроет возможность привлечь инвестиции для строительства пяти блоков стоимостью около $ 25 млрд — кроме учета прямых инвестиций, будет локализована часть производства, бюджет получит дополнительные налоговые поступления", — говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский в Twitter уточнил, что речь идет о совместном строительстве энергоблока на Хмельницкой АЭС и строительство еще 4 блоков по технологии американской компании.

Приветствую подписание меморандума между ГП НАЭК # Энергоатом и Westinghouse electric @W__Home о совместном строительстве энергоблока # ХмельницькоиАЕС как пилотного проекта, а в дальнейшем — еще 4 блоков по их технологии. Общая стоимость проекта — до $ 30 млрд. Pic.twitter.com/xU4MwuHKsb — Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) August 31, 2021

Напомним, Зеленский ввел в действие решение СНБО об угрозах энергетике.

Также накануне съемочная группа ТСН встретила президента у отеля, где он остановился, и расспросила об ожиданиях от визита.

Отметим, что встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена, должна состояться 1 сентября. ТСН готовит специальный выпуск по итогам визита, который выйдет в эфире "1+1" в 22:45.

Эксклюзивно для ТСН Зеленский рассказал, какие вопросы нацелен решить в Вашингтоне

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