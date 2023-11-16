«Построение коммуникации с военными начинается с уважения». Young Business Club начал серию семинаров по адаптации гражданских

Сегодня в рядах ВСУ служит около миллиона украинцев и украинок. Они пережили тяжелый опыт, который меняет мировоззрение, приводит к психологическим и физиологическим последствиям.

Young Business Club всегда стремится говорить о важном для широкой аудитории. Поэтому компания дала старт программе «Адаптация гражданских» как свой вклад в решение насущной проблемы, которая встала перед украинцами - как правильно строить коммуникацию в новых реалиях. На днях прошел первый семинар для команды и участников клуба, организаторы выложили его в открытый доступ.

Недавний случай с патронатной службой «Ангелы Азова» продемонстрировал, что кризис – это окно возможностей для тех, кто готов активно работать над ошибками. Менеджмент YBC разрабатывает программу юридической поддержки военных в решении бюрократических и правовых проблем. Ключевой же целью является трансформация поведения гражданских в коммуникациях с бойцами. Ведь, как отметил Президент клуба Андрей Остапчук, оказалось, что не все по умолчанию понимают, как корректно вести себя в новой реальности:

«Мы должны решить эту проблему на своем локальном уровне. И своим примером показать не только то, как себя вести категорически нельзя, а как лучше коммуницировать в таких ситуациях, мы вносим свой вклад в устойчивое развитие общества».

Спикер семинара, практикующий психолог и эксперт по психологической реабилитации военных, Олеся Борисова, рассказала об изменениях, которые происходят с человеком на фронте, сложности его адаптации к «мирной» жизни и черные маркеры в коммуникации, которые причиняют дискомфорт или боль для военных:

«Состояние уважения и благодарности очень правильное, но чтобы прийти к нему, нужно провести немалую внутреннюю работу. Психологическая устойчивость и зрелость проявляется в том, чтобы смотреть на правду и выдерживать ее, быть готовыми ко встрече с такими людьми, ко всем их реакциям».

Между гражданскими и военными формируется ценностный разрыв. Если в тылу люди продолжают беспокоиться о будничных вещах, карьере, саморазвитии, досуге, то для бойцов главное – сохранить жизнь, свою и побратимов. Боевой опыт вносит значительные изменения даже на биологическом уровне. Поэтому военные испытывают перегрузку органов чувств, когда находятся в людных местах. Для общения с ними лучше выбирать тихие локации, где видны окна, выходы и никто не сидит за спиной бойца – так ему будет спокойнее. Отдельное внимание следует уделять своим словам.

«Люди восстановятся. Но им необходимо время и экологичное окружение. Они под нас не подстроятся – у них просто не хватает на это ресурса», – говорит психологиня.

Уже 17 ноября YBC планирует провести следующий семинар. Его темой станет «Эмпатия и активное слушание при общении с военными. Как регулировать свое эмоциональное состояние». До конца месяца в Клубе проведут три мероприятия в рамках программы «Адаптация гражданских».