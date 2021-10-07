Постучали в дверь: в Донецкой области грабители мучили отца, а сына забили молотком

Постучали в дверь: в Донецкой области грабители мучили отца, а сына забили молотком

Злоумышленники забрали 18 тысяч гривен.

В Мирнограде злоумышленники ворвались в частный дом, убили мужчину и завладели деньгами его отца.

Об этом сообщили в полиции Донецкой области.

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В полицию поступило сообщение о том, что в одном из частных домовладений обнаружено тело 59-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

Во время осмотра места происшествия полицейские установили, что в доме живет 86-летний пенсионер и его сын. Ночью в дверь постучали неизвестный мужчина и женщина. Когда сын открыл дверь, нападающий ударил его по голове молотком, причинив смертельные травмы. После этого злоумышленники потребовали у пожилого мужчины деньги. Забрав у пенсионера 18 тысяч гривен, сообщники с места преступления скрылись.

Подозреваемые были установлены уже через несколько часов. Ими оказались местный житель 1980 года рождения и его 31-летняя знакомая, которые ранее привлекались к уголовной ответственности.

Фигуранты в содеянном сознались, обоих задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 21-летний львовянин посреди улицы до смерти избил прохожего.

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