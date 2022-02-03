"Поступил в состоянии шока": в больнице Днепра рассказали о состоянии нацгвардейца, получившего ранение на "Южмаше"

"Поступил в состоянии шока": в больнице Днепра рассказали о состоянии нацгвардейца, получившего ранение на "Южмаше"

Сейчас юноша идет на поправку.

В Днепре в больнице №16 находится гвардеец, получивший ранение во время стрельбы на "Южмаше" 27 января. После проведенных оперативных вмешательств в состоянии здоровья наблюдается положительная динамика.

Об этом сообщает "Наше місто" со ссылкой на слова врача-травматолога 16-й городской больницы Игоря Гупалова.

В настоящее время раненый находится в состоянии средней тяжести.

"27 января около пяти часов утра солдат был доставлен скорой медицинской помощью на приемный покой нашей больницы. Он был осмотрен специалистами - хирургом-травматологом, невропатологом, торакальным хирургом. После чего нацгвардейца взяли в операционную, потому что кроме огнестрельных ранений, была травма плечевой артерии. Поступал он в тяжелом состоянии, состоянии шока. Сейчас состояние средней степени тяжести", – рассказал Игорь Гупалов.

Напомним, что 22-летняя Жанна Шарова, получившая три пулевых ранения во время стрельбы на заводе "Южмаш" в Днепре, имеет шанс вернуться к нормальной жизни после выздоровления. Ее состояние улучшается.

Читайте также: