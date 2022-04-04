Поступление 2022 – что ждет абитуриентов во время войны

Несмотря на войну в Украине уже готовятся к сдаче ВНО и вступительной кампании 2022. Каким будет поступление в высшие учебные заведения этого года, разбирался ТСН.ua

Верховная рада приняла законопроект №7132 согласно которому ВНО в виде одного мультипредметного теста будет проводиться в течение 10 дней в офлайн формате.

Также читайте ВНО 2022 - как будет проводиться в условиях военного положения

Об особенностях вступительной кампании 2022 года, учитывая военное положение в стране, рассказал на пресс-конференции 1 апреля глава МОН Сергей Шкарлетт.

Напоминаем, для того чтобы составить ВНО абитуриенту нужно обязательно зарегистрироваться до 9 апреля и создать регистрационную карточку.

Сертификат ВНО прошлых лет можно использовать?

Как и в предыдущие годы, можно использовать сертификаты прошлых лет. В этом году можно воспользоваться сертификатами ЗНО за 2019, 2020 и 2021 год. В первую очередь, такая опция предназначена для выпускников колледжей. Именно они могут воспользоваться этими сертификатами. В случае если имеется несколько сертификатов ЗНО за разные годы, абитуриент имеет право использовать сертификат с более высоким баллом.

Особенности поступления 2022 – абитуриентам нужно научиться писать мотивационные письма

В целом условия поступления в высшие учебные заведения в этом году не отличается от условий прошлых лет. Планируется, что будет такая же электронная база и электронные заявления. Основное отличие в том, что поступление будет происходить на основании не четырех сертификатов как раньше, а одного мультидисциплинарного теста.

Следующее важное отличие в этом году сотоит в том, что в некоторых случаях впервые нужно будет писать мотивационное письмо. Что такое мотивационное письмо - это документ, написанный выпускником, в котором он объясняет причины, почему считает себя лучшим кандидатом для поступления на выбранную им специальность конкретного учебного заведения. Поскольку выпускники будут сдавать в этом году не четыре предмета, а один, вероятно, будет много выпускников с одинаковыми баллами. И назначение мотивационного письма – решить какому из абитуриентов предпочесть в случае одинакового количества баллов ВНО.

Участие в олимпиадах и призовые места, медаль не будут влиять на результаты поступления. Несмотря на то, что закон Украины о высшем образовании предусматривает учет среднего балла аттестата, в этом году он учитываться не будет. Но в любом случае аттестат при поступлении нужно подавать.

Кто может выдавать аттестат о среднем образовании

Это может сделать как школа где постоянно проживает ученик, так и школа, куда он зачислен временно, в результате переезда. Именно поэтому обязательно нужно зарегистрироваться в школе, где временно проживает ребенок. Можно выбрать любую школу, которая подходит территориально, а в случае пребывания ребенка за границей – присоединиться к любой онлайн-школе, имеющейся на сайте МОН.

Для перемещенных лиц, отметил Министр образования и науки Сергей Шкарлет, предусмотрена функция представления документов, собеседования, творческих конкурсов, профессиональных экзаменов с любой точки мира.

Какие будут пороговые баллы при поступлении 2022 года на разные специальности

Министр образования и науки также сообщил пороговые баллы при поступлении на разные специальности:

поступление на основе общего среднего образования (государственный заказ) – не менее 125;

поступление на медицинские специальности, в частности стоматологию (222, 228), педиатрию - 150 (за исключением абитуриентов за конкурсным баллом свыше 175 баллов);

на соискание образовательного уровня магистра по специальности фармация, промышленная фармация (226) – 130 баллов;

на специальности отраслей право (08), публичное управление, администрирование (28), международные отношения (29) – 140 баллов.

Какие условия поступления на уровень младшего бакалавра

На основе базового среднего образования и общего среднего образования или квалификационного уровня потребуется:

пройти индивидуальную устную беседу при поступлении на бюджет (в частности, поступление на основе квалификационного уровня);

написать мотивационное письмо при вступлении на контракт (в частности, вступление на основе квалификационного уровня);

пройти творческий конкурс при поступлении на специальность по творческому конкурсу.

Курсанты будут засчитываться в соответствии с правилами приема заведений.

Как поступить на магистратуру на основе полного общего образования:

курсанты – в соответствии с правилами приема заведения;

специальности с творческим конкурсом – творческий конкурс;

другие специальности как на бюджет, специальность 035 (кроме украинского и крымскотатарского языка и литературы, фольклористики и специальностей 05, 06, 07, 08, 22, 24, 28, 29), так и на контракт – национальный мультидисциплинарный тест;

специальность по контракту (кроме 05, 06, 07, 08, 22, 24, 28, 29, 035) – мотивационное письмо.

Пока нет официальной информации, кто, по каким квотам будет зачислен в университеты. Пока можно говорить о льготах для детей, потерявших родителей на войне. А вопрос относительно внутриперемещенных лиц остается открытым.

Стоимость обучения по контракту в 2022 году не будет расти.