Поступление в Австрию: как сделать правильный выбор? 6 советов от образовательного агентства Дивись Ширше

Когда перед человеком встает выбор, что может стать судьбоносным, можно растеряться, поддаться на манипуляции или просто поспешить на эмоциях. Обычно первую погрешность при поступлении за границу совершают еще на этапе планирования. Поступить в ВУЗы Украины не равняется поступить в зарубежный университет и сделать это за один день невозможно.

Специалисты Дивись Ширше, работающие уже более 10 лет в этой сфере, поделились советами как выбрать образовательное агентство (и не прогадать) и на что нужно обращать внимание в первую очередь. Эта информация непременно пригодится вам!

Важны следующие факторы:

1. Отзывы

Читайте отзывы именно в Facebook и Google, где компания не может удалить или скрыть негатив. Также можно сделать поиск по запросу – «название компании + отзывы», довольно много агрегаторов собирают независимые взгляды. Если вам говорят о тысячах клиентов, а вы видите лишь несколько отзывов – это колокольчик задуматься или сказали вам правду.

2. Опыт

Годы опыта – это не просто цифра, за ней стоит множество решенных ситуаций, которые с большой вероятностью помогут компании при работе с вами. Также за ней стоят длительные связи с университетами и партнерами, а главное – стабильная команда.

3. Юридическая составляющая

Обязательно проверьте, является ли компания субъектом хозяйственной деятельности, то есть имеет ли юридические основания для предоставления своих услуг. Для Украины можно воспользоваться бесплатным сайтом: youcontrol.

4. Оплата.

Если у вас просят 100% оплату «наперед», не предлагают отсрочок или еще хуже — берут оплаты на карточки физ.лиц (а не счета ФЛП или ООО) – бегите из таких организаций!

Стабильные компании НИКОГДА не требуют всей оплаты сразу, ведь не живут исключительно от клиента до клиента и гарантируют выполнение услуг.

5. Договор

Все услуги должны быть прописаны в договоре – не пренебрегайте этим пунктом. Соглашение – это ваша безопасность и гарантия вступления.

6. Узнайте как можно больше информации о компании:

как давно созданы социальные сети (видно на страницах Facebook, если пролистать слева вниз; то же самое можно проверить и в Instagram);

есть ли сайт;

имеет ли свои представительства в странах вступления;

правдивы ли отзывы клиентов (здесь просто можно написать тем, кто оставлял отзывы и попросить поделиться опытом работы).

Вам удастся избежать ситуации, когда вас возвращают обратно из-за неправильного оформления, специалисты быстро реагируют на любые изменения в обоих законодательствах и легко ориентируются в этом вопросе.

Помните: выбор агентства – чрезвычайно важный этап в решении вашей судьбы, не давайте "фирмам-однодневкам" возможность растоптать вашу мечту, выбирайте только лучших, потому что второго шанса может и не быть.

Сделайте правильный выбор и легкого поступления в Австрию!