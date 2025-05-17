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- Украина
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Поступление в ВУЗ: парни с 17 лет должны предоставить военно-учетный документ
Военно-учетный документ может быть представлен в вуз в бумажной или электронной формах.
В Украине парни с 17 лет, поступающие в заведения высшего образования, обязаны предоставлять военно-учетный документ в приемную комиссию.
Однако, как пишет «Образование.ua», начиная с 2025 года, этот документ стал обязательным для поступления.
До 2025 года требования по этому поводу были менее строгими: наличие документа было желательным, но его отсутствие не всегда препятствовало зачислению.
Подать документ можно в бумажной и электронной форме.
Бумажный формат
Если военно-учетный документ был издан до момента вступления в силу Закона Украины от 11 апреля 2024 № 3633-ІХ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета», поступающий имеет право предоставить его в бумажном виде.
В этом случае документ может быть представлен следующим образом:
для военнообязанных и резервистов — военный билет или временное удостоверение военнообязанного
для призывников — удостоверение о приписке к призывному участку
Электронный формат
Электронная форма военно-учетного документа станет доступна для поступающих в 2025 году через приложение «Резерв+». В этом приложении можно создать файл документа, готовый к печати.
Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому, с 1 января по 31 июля граждане Украины мужской стати, которым исполняется 17 лет, должны стать на военный учет. Это привычная процедура, но согласно нововведениям, срок, в течение которого 17-летние могут стать на военный учет, увеличили. Раньше это можно было сделать только до марта.