Пост в сентябре 2022 года: когда, что можно и нельзя делать и есть

В сентябре 2022 года верующих ждут два дня строгого поста. А еще в первый месяц осени ожидается один единственный день в году, когда, согласно поверьям, запрещено есть и варить борщ. Читайте на сайте ТСН.ua, когда посты в сентябре 2022 года и что нельзя есть в эти дни.

Когда постится в сентябре 2022 года

В первый месяц осени верующих ждет несколько дней поста. Некоторые из них – строгие.

Когда посты в сентябре 2022 года:

11 сентября – Усекновение председателя Иоанна Предтечи: строгий пост;

27 сентября – Воздвижение Креста Господня: строгий пост;

2,7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 сентября – нестрогие дни поста.

Строгие посты в сентябре 2022 года: что нельзя и что разрешено есть

В сентябре верующих ожидается всего два дня, когда нужно будет соблюдать строгий пост.

11 сентября в воскресенье – Усекновение председателя Иоанна Предтечи. Это великий праздник, созданный для чествования дня казни Крестителя Иисуса Христа — Иоанна (Иоанна). Именно он считается одним из самых почитаемых святых Церкви – после Девы Марии.

Поэтому на этот день назначен строгий пост. То есть верующим запрещается употреблять в пищу мясные продукты, яйца, рыбу и молочные продукты. Однако разрешается готовить еду на растительном масле.

Есть еще одна важная традиция. В этот день нельзя резать предметы, которые своей формой напоминают голову. К примеру, даже круглый хлеб рекомендуют рвать руками, а не нарезать ножом. Также среди наших предков было поверье, что в день Усекновения председателя Иоанна Предтечи нельзя готовить и есть борщ. Все потому, что он красного цвета и напоминает кровь.

27 сентября во вторник — Воздвижение Честного Креста Господня. Один из Двенадцатых праздников (наибольшие 12 праздников православного года). Христиане празднуют обретение креста, на котором был распят Иисус Христос. Этот день принято проводить в скорби о грехах человечества и в молитвах, чтобы их искупить.

Это также день, когда нужно соблюдать строгий пост. Не разрешается есть мясо, рыбу, молочные продукты, яйца. Также Церковь запрещает в этот день злословить, ругаться, ссориться и заниматься физическим тяжелым трудом.

Однако можно есть горячую пищу на масле. К примеру, суши, каши, грибы, тушеные овощи.

Сентябрь 2022 года: постные дни

Посты в сентябре 2022 / Фото: Pexels

Независимо от даты и месяца, среда и пятница являются еженедельными постными днями. Церковь установила пост на среду в память об измене Иуде Иисуса Христа, а на пятницу — чтобы вспомнить земные страдания Сына Божия.

В первый месяц осени эти дни приходятся на следующие даты: 2,7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 сентября.

Церковь запрещает есть в среду и пятницу мясные блюда, молочную пищу и яйца. Но рыба разрешена. Желательно добавлять в свой рацион в эти дни больше растительной пищи: сырые овощи и фрукты, хлеб, орехи, сухофрукты, мед. Также пейте много воды.

Ослабление в строгие постные дни разрешается больным, детям, пожилым людям и тем, кто занимается тяжелым физическим трудом. Однако даже в этих случаях мясо есть запрещено.

Постятся ли на Вторую Пречистую (Рождество Пресвятой Богородицы)

Еще один праздник — Рождество Пресвятой Богородицы, который входит в перечень 12 самых больших, также приходится на первый месяц осени ( 21 сентября ). Однако Церковь утверждает, что это не суровый праздник, поэтому поститься в этот день необязательно. Потому можете позволить себе все любимые блюда.

Единственное замечание — в 2022 году Вторая Пречистая (как в народе называют Рождество Пресвятой Богородицы) приходится на среду. А это – нестрогий постный день. Поэтому лучше лакомиться в праздник блюдами из рыбы и морепродуктов.