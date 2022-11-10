Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Посветил им в сторону Крымского моста, а потом там что-то бахнуло": отзывы украинцев о фонарике за 30 000 грн взорвали Сеть

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
989
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Посветил им в сторону Крымского моста, а потом там что-то бахнуло": отзывы украинцев о фонарике за 30 000 грн взорвали Сеть

Украинцы с юмором отнеслись к продаже карманного фонарика стоимостью более 30 тысяч гривен.

На одном из украинских сайтов по продаже товаров разместили объявление о продаже фонарика, который стоит 30 тысяч 410 гривен. Покупатели оценили качество товара и оставили просто шедевральные отзывы о товаре.

Комментарии украинские покупатели разместили под объявлением о продаже фонарика на сайте.

Комментаторы начали открытое соревнование, кто смешнее опишет технические характеристики фонарика, его преимущества и недостатки.

  • Прекрасный фонарик с функцией УЗИ.
  • Настолько яркий, что путаю день и ночь.
  • Недавно проверял фонарик и присетил в сторону Крыма. Потом на мосту там что-то бахнуло.
  • Фонарик светит настолько мощно, что я как только его включил, сразу увидел конец российской империи.
  • Приобрели из последней пенсии. Когда включаю фонарик, вижу, как муж-дальнобойщик за 1200 км от дома опять купил шаурму на заправке, а мои котлеты отдал собаке.
  • Достает до луны. Есть возможность увидеть спутник от Притулы!
  • Допрашивала человека на полиграфе. Не признавался, взяла тот фонарь – раскололся в мгновение. Только потом ослеп почему-то.
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©

Напомним, что в Одессе странным образом сдается 3-комнатная квартира. Ее предлагают арендовать людям, которые смогут "выбить" из нее предыдущую владелицу. Объявление об этом владельцы квартиры разместили на одном из сайтов.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
989
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация