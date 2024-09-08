Посвятил 10 лет жизни борьбе с захватчиками: погиб советник главы Минстратегпрома Ярослав Олейник

Ярославу Олейнику было всего 28 лет, из которых 10 он провел на войне.

В ДТП погиб советник министра стратегпрома, бывший консультант Фонда "Вернись живым" по тактике применения БпЛА Ярослав Олейник с позывным "Локи".

Об этом сообщила заместитель главы Минстратегпрома Анна Гвоздяр, в фонде "Вернись живым" и бывший министр стратегической промышленности, внештатный советник главы Офиса президента Александр Камышин.

Ярослав Олейник погиб в ДТП вместе с супругой Ниной. Прощание с Локи состоится во вторник в 12:00 в Михайловском соборе Киева.

"Погиб Ярослав Олейник. Он же Локи. Один из первых членов обновленной команды Минстратегпрома. Он присоединился к нам прошлым летом прямо с линии фронта. Отвечал за работу с производителями дронов. До сих пор не верится... Все мы там будем однажды, надо успеть сделает больше правильных дел, пока мы здесь", – написал бывший министр стратегической промышленности Александр Камышин.

Ярослав Олейник "Локи"/Фото из соцсетей

Мэр Тетиева Богдан Балагура добавил, что Ярославу Олейнику было всего 28 лет, из которых 10 он провел на войне.

"Нет слов, чтобы описать эту трагедию, особенно осознавая, какую важную роль Локи играл в работе с беспилотниками и сколько он сделал для победы Украины… Он был искренним, настоящим, профессиональным и человечным", — вспомнил городской голова.

Что известно о Ярославе Олейнике

Он ранее работал в фонде "Вернись живым", где занимался развитием беспилотных систем. В 2023 году Олийнык перешел в Минстратегпром, где также продолжил заниматься развитием беспилотных систем.

Как передает пресс-служба Минстратегпрома, с 2017 года он начал свою службу в рядах Вооруженных Сил Украины, в подразделении "Аэроразведка". Уже тогда он овладел профессией оператора разведывательного дрона, обучаясь прямо "в полях", во время выполнения боевых задач.

После начала полномасштабного вторжения защищал Киевщину, Черниговщину, другие регионы. Участвовал в контрнаступлении на Харьковщине, в освобождении Купянска.

К команде Минстратегпром присоединился прямо с фронта, в июле прошлого года. Стал советником министра по стратегическим отраслям промышленности Украины. Работал также по направлению БПЛА, но уже на этапе их создания и масштабирования производства.

Ранее сообщалось, что на фронте погиб командир противотанкового взвода и сын известного писателя Георгий Шелкошитный.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.