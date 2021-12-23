Посягательство на целостность Украины: руководителю ППК "Вагнер" объявили подозрение

Речь идет о нескольких статьях УКУ.

Офис генерального прокурора объявил подозрение гражданину России, руководителю частной военной компании "Вагнер".

Об этом сообщила пресс-служба Офиса.

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Отмечается, что речь идет о нескольких статьях Уголовного кодекса Украины: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также пособничество ведения агрессивной войны.

В Офисе генпрокурора подчеркивают, что решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

По данным следствия, руководитель ППК "Вагнер" с июля 2014 года по март 2015-го, находясь на оккупированной территории Донбасса, действовал в сговоре с чиновниками ВС России и осуществлял командование подчиненными ему подразделениями боевиков и координировал их действия. В январе-феврале 2014 года его подразделения вели интенсивные боевые действия против подразделений сил АТО на Дебальцевском направлении.

Напомним, в ночь на 29 июля 2020 года под Минском задержали 32 боевиков российской частной военной кампании "Вагнер", которую называют подконтрольной Кремлю. Россия свою причастность отрицала. После разговора с Путиным белорусский президент предположил, что во всем виновата какая-то третья сторона. Впоследствии задержанные были переданы РФ.

Со временем появилась информация, что украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ППК "Вагнера". Самолет с боевиками, который должен был отправиться из Минска, будто бы планировали посадить в Киеве. Однако операция не сорвалась. Однако в СБУ опровергли информацию о своем участии в спецоперации по задержанию "вагнеровцев".

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