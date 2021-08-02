Посылал похоронные венки и угрожал убийством: в Харькове мужчина запугивал экс-сожительницу

Мужчина требовал у женщины 15 тысяч долларов США вымышленного долга.

В Харькове 42-летний мужчина систематически посылал сообщения своей бывшей сожительнице с угрозами убийства и требованиями выплатить ему 15 тысяч долларов США. Женщина терпела, но потом обратилась в полицию, и злоумышленника задержали.

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Об этомсообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении по факту вымогательства, совершенного с угрозой убийства и применением физического насилия в отношении потерпевшей и ее близких родственников (ч. 2 ст. 189 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что, начиная с июля этого года, 42-летний мужчина систематически стал посылать СМС-сообщения и звонить своей экс-сожительнице и требовать у нее 15 000 долларов США, которые она, мол, ему должна.

19 июля 2021 года мужчина прислал в салон красоты, где работает женщина, погребальный венок с запиской, что если она не даст ему денег, он убьет ее и искалечит ее родных.

"Опасаясь угроз мужа, потерпевшая согласилась передать часть суммы бывшему сожителю. 30 июля 2021 года женщина передала часть денежных средств в сумме 8000 долларов США, после чего мужчина был задержан. 30 июля 2021 ему сообщено о подозрении, а 31-го — избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", — рассказали в прокуратуре.

За содеянное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, что в Краснограде Харьковской области мужчина чуть не убил свою бывшую жену. Он подстерег ее у дверей ее квартиры, напал на нее, нанес несколько ударов ножом, после чего скрылся.

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