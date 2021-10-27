"Посылал всех на х** и кричал, что его отмажут": сестра пострадавшего в ДТП парня рассказала о водителе Infiniti

"Посылал всех на х** и кричал, что его отмажут": сестра пострадавшего в ДТП парня рассказала о водителе Infiniti

По словам девушки, близкие парня тыкали деньги стражам порядка в больнице.

В Харькове в страшном ДТП на проспекте Гагарина, где Infiniti на бешеной скорости влетел в Chevrolet Aveo, пострадали три молодых людей. Они находятся в больнице с переломами и травмами. Водитель Chevrolet Aveo погиб на месте.

Сестра одного из травмированных ребят рассказала Newsroom, что ей удалось пообщаться с находившимся в Infiniti братом.

По словам девушки, в момент столкновения с легковушкой Chevrolet Aveo в автомобиле Infiniti находились 16-летний водитель Николай, на переднем сиденье его 16-летняя девушка Лиза и еще двое парней: 20-летний Михаил Б. и 19-летний Валерий, сидевшие на заднем сиденье.

Девушка рассказывает, что от удара ее брат Михаил вылетел из окна и ударился головой о рекламный столб. Сейчас он находится в реанимации с черепно-мозговой травмой, переломами суставов и верхними конечностями. Он ей рассказал, что он с друзьями отдыхал, когда к ним подъехали Лиза вместе с Николаем на Infiniti. Парень начал хвастаться автомобилем, подгазовывать и сообщил, что родители подарили ему права и авто и предложил прокатиться, молодые люди согласились.

По словам сестры, Михаил снимал на телефон все разговоры и происходящее в Infiniti, но после аварии его iPhone украли с места происшествия.

"Вчера после ДТП Николай кричал, что его мать связана с прокуратурой, и она все решает, а папа мясной олигарх. На месте аварии их не было. Приезжал какой-то Колин друг и дружки родителей, тыкавшие деньги полиции прямо в больнице", – рассказала Мария.

В настоящее время другие пострадавшие в ДТП Валерий и Лиза также находятся в реанимации в тяжелом состоянии. По словам Марии, 16-летняя девушка из бедной семьи, родители не могут оплачивать ее лечение, а семья виновника ДТП с родственниками пострадавших не контактировала.

"Хотя это девушка Коли, он совсем не поинтересовался ее состоянием, все время кричал полиции: "Да пошли вы все на х*й, меня отмажут, и я буду жить за границей", — рассказала Мария.

Водитель Infiniti отделался швом на голове. Его задержала полиция.

"Установлено, что автомобиль марки Infiniti выехал на красный свет и совершил столкновение с автомобилем марки Chevrolet Aveo красного цвета, а также с стоящим другим автомобилем марки Skoda. Водитель автомобиля марки Chevrolet погиб на месте. Водитель и пассажиры автомобиля Infiniti доставлены в местную больницу",- отметили в полиции.

В соответствии с санкцией статьи ему грозит до восьми лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого. Следственные действия продолжаются.

Напомним, что столкновение произошло на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской. На записях с камер видеонаблюдения видно, что водитель Infiniti пролетел на красный свет, после чего врезался в Chevrolet. Водитель второй машины погиб на месте. Находившийся за рулем "японца" парень и его пассажиры попали в больницу.

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