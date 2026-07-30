Посылки из-за границы больше не будут дешевыми: правительство готовит новый налог

Налоги / © pixabay.com

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Кабинет Министров одобрил законопроект, предусматривающий изменения в Таможенный кодекс для введения новых правил налогообложения товаров, приобретенных через иностранные маркетплейсы.

Документ, разработанный Министерством финансов, правительство поддержало 29 июля. В ближайшее время его должны представить на рассмотрение Верховной Рады.

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Законопроект является частью пакета с проектом №15112-д относительно изменений в Налоговом кодексе, который уже находится в парламенте. Вместе документы должны создать правовую базу для перехода Украины на европейскую модель налогообложения дистанционной продажи товаров.

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Что изменится для международных посылок

Ключевое изменение реформы — введение НДС на импортируемые товары, приобретенные через маркетплейсы, начиная с нулевой стоимости.

В настоящее время международные посылки стоимостью до 150 евро не облагаются НДС.

В то же время платить налог отдельно при получении посылки покупателям не придется. Обязанность начислять и перечислять НДС в бюджет планируется возложить на маркетплейсы или их посредников.

Предполагается, что налог будет включаться в стоимость товара непосредственно при оформлении заказа.

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Декларирование товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях будут осуществлять почтовые операторы и экспресс-перевозчики на основании специальных реестров.

Также законопроект устанавливает требования к учету маркетплейсов, их представителей в Украине и гарантий, необходимых для применения новой схемы дистанционной продажи.

Первый год будет работать переходный период

Для адаптации почтовых операторов, перевозчиков и торговых площадок предусмотрели переходный период.

В течение первого года за ненамеренные ошибки, связанные с неполной или несвоевременной уплатой НДС за посылки стоимостью до 150 евро, административную ответственность не будут применять. Для этого налог нужно будет уплатить в полном объеме.

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Когда могут заработать новые правила

Реформа вступит в силу не раньше 1 января 2027 года. Перед ее запуском правительство должно отдельно подтвердить готовность маркетплейсов, почтовых операторов и других участников, в частности, к работе необходимых информационных систем.

В Минфине ожидают, что новая система будет приносить государственному бюджету около 10 млрд. гривен ежегодно.

Правительство объясняет реформу необходимостью выровнять условия для украинских и иностранных продавцов, сократить объемы «серого» импорта и приблизить украинское законодательство к нормам Европейского Союза.

Введение новой модели также является одним из структурных маяков меморандума Украины с Международным валютным фондом.

По результатам опроса Info Sapiens, введение одинаковых налоговых правил для украинских магазинов и иностранных маркетплейсов поддерживают 52–54% граждан.

Напомним, в Министерстве финансов Украины готовятся масштабные изменения для физических лиц-предпринимателей второй и третьей групп. Реформа предусматривает пересмотр правил уплаты налогов, постепенную трансформацию упрощенной системы и введение единых требований по НДС для большего количества бизнесов.

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