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- Украина
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Посылки из-за границы больше не будут дешевыми: правительство готовит новый налог
Правительство одобрило законопроект для введения НДС на товары из иностранных маркетплейсов с первого евро, однако окончательное решение еще предстоит принять Верховной Раде.
Кабинет Министров одобрил законопроект, предусматривающий изменения в Таможенный кодекс для введения новых правил налогообложения товаров, приобретенных через иностранные маркетплейсы.
Документ, разработанный Министерством финансов, правительство поддержало 29 июля. В ближайшее время его должны представить на рассмотрение Верховной Рады.
Законопроект является частью пакета с проектом №15112-д относительно изменений в Налоговом кодексе, который уже находится в парламенте. Вместе документы должны создать правовую базу для перехода Украины на европейскую модель налогообложения дистанционной продажи товаров.
Что изменится для международных посылок
Ключевое изменение реформы — введение НДС на импортируемые товары, приобретенные через маркетплейсы, начиная с нулевой стоимости.
В настоящее время международные посылки стоимостью до 150 евро не облагаются НДС.
В то же время платить налог отдельно при получении посылки покупателям не придется. Обязанность начислять и перечислять НДС в бюджет планируется возложить на маркетплейсы или их посредников.
Предполагается, что налог будет включаться в стоимость товара непосредственно при оформлении заказа.
Декларирование товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях будут осуществлять почтовые операторы и экспресс-перевозчики на основании специальных реестров.
Также законопроект устанавливает требования к учету маркетплейсов, их представителей в Украине и гарантий, необходимых для применения новой схемы дистанционной продажи.
Первый год будет работать переходный период
Для адаптации почтовых операторов, перевозчиков и торговых площадок предусмотрели переходный период.
В течение первого года за ненамеренные ошибки, связанные с неполной или несвоевременной уплатой НДС за посылки стоимостью до 150 евро, административную ответственность не будут применять. Для этого налог нужно будет уплатить в полном объеме.
Когда могут заработать новые правила
Реформа вступит в силу не раньше 1 января 2027 года. Перед ее запуском правительство должно отдельно подтвердить готовность маркетплейсов, почтовых операторов и других участников, в частности, к работе необходимых информационных систем.
В Минфине ожидают, что новая система будет приносить государственному бюджету около 10 млрд. гривен ежегодно.
Правительство объясняет реформу необходимостью выровнять условия для украинских и иностранных продавцов, сократить объемы «серого» импорта и приблизить украинское законодательство к нормам Европейского Союза.
Введение новой модели также является одним из структурных маяков меморандума Украины с Международным валютным фондом.
По результатам опроса Info Sapiens, введение одинаковых налоговых правил для украинских магазинов и иностранных маркетплейсов поддерживают 52–54% граждан.
Напомним, в Министерстве финансов Украины готовятся масштабные изменения для физических лиц-предпринимателей второй и третьей групп. Реформа предусматривает пересмотр правил уплаты налогов, постепенную трансформацию упрощенной системы и введение единых требований по НДС для большего количества бизнесов.