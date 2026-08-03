Посылки с AliExpress и Amazon подорожают: как изменятся правила налогообложения

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Кабинет Министров Украины подал в Верховную Раду законопроект №15460, существенно изменяющий правила налогообложения товаров, заказываемых с иностранных маркетплейсов. Целью документа является гармонизация украинского законодательства с налоговыми нормами Европейского Союза.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает пресс-служба ВР в Telegram.

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Ключевым изменением является отмена льготы, которая освобождала от уплаты НДС международные почтовые и экспресс-отправления стоимостью до 150 евро. В случае принятия документа НДС будет начисляться на большинство покупок из зарубежных интернет-магазинов независимо от их стоимости.

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В то же время, правительственная инициатива сохраняет льготные условия для некоммерческих отправлений. Обычные частные подарки от физических лиц, стоимость которых не превышает 45 евро и присылаются безвозмездно, по-прежнему не будут облагаться налогом.

Ранее мы писали о том, что каждая приобретенная заграницей посылка может подорожать на 20%. Верховная Рада готовится отменить льготный лимит в 150 евро, вынуждая глобальные платформы вроде Amazon и eBay автоматически добавлять налог в стоимость каждого заказа.

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