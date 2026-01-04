Потакания фантазиям Трампа: в Independent проанализировали, когда закончится война в Украине

Война в Украине / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

Скорее всего, в 2026 году война в Украине будет продолжаться. Дело в том, что неоднократные обещания о близком мире основываются только на «слепом оптимизме и отчаянной потребности потакать фантазиям» президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет старший консультант Программы России и Евразии Chatham House Кир Джайлз в своей статье для Independent.

Россия не остановится

Джайлс убежден: Россия будет продолжать пытаться дипломатическими средствами получить то, чего ей не удалось завоевать за 11 лет войны, и ее ключевым инструментом для этого по-прежнему будет Трамп. В 2025 году последний удивил европейских лидеров, пытаясь заставить Украину принять требования России под видом соглашения о прекращении огня.

«Каждый день наихудшей опасности удавалось избежать после трансатлантической дипломатической борьбы, поскольку европейские лидеры бросали все, чтобы попытаться частично снизить вред. Это может показаться повторяющимся циклом, но каждый раз Россия улучшает свою позицию», — отмечает он.

Консультант акцентирует, что не только российские войска постоянно продвигаются на передовой, но и Путин и Трамп постоянно продвигают границы того, что Украина и Европа вынуждены принять. Он добавляет, что российский план из 28 пунктов, предложенный в ноябре, не был полностью отклонен, а рассмотрен как основа для переговоров. В результате, например, Европа не исключила идею ограничения численности вооруженных сил Украины, а теперь ее одобрила.

«Тем временем схемы реальных боевых действий в Украине были установлены месяцы, а в некоторых случаях и годы назад. Россия продолжает разрушать украинскую оборону на передовой, нанося огромные жертвы, и каждую ночь убивать украинских мирных жителей с помощью ударов беспилотников и ракет по ее городам, имеющим критическую инфраструктуру. Но остается фактом, что война не будет решена на передовой и, вероятно, не в Украине», — отмечает аналитик.

По словам Джайлза, война продолжается, ведь ни коалиция, поддерживающая Украину, ни поддерживающая Россию не решили решительно вмешаться. Для Китая, Ирана и Северной Кореи существует тонкий баланс между преимуществами того, что Россия истощает как себя, так и своих западных противников и рисками превышения своей поддержки Москвы и спровоцирования более масштабной дестабилизации.

«Среди сторонников Украины сокращение поддержки США было вполне предсказуемым, как и ограниченная способность европейских государств компенсировать дефицит в результате их отказа в предыдущие годы готовиться к этому», — объясняет он.

Так же европейские страны плохо подготовлены к вероятному 2027 году, продолжает аналитик, когда Соединенные Штаты должны сократить или прекратить поддержку европейской обороны — опять же, потому что эти европейские страны в течение следующих лет и десятилетий отказывались интересоваться собственной обороной.

«Новая Стратегия национальной безопасности Соединенных Штатов наметила возможное будущее распределения американских сил по всему миру. Если она будет выполнена, не только европейские союзники Америки, но и живущие в Восточной Азии столкнутся с недружественными региональными тяжеловесами без американских гарантий безопасности, на которые они полагались поколениями», — прогнозирует Джайлз.

Как подчеркивает эксперт, видение обороны полушария, изложенное в стратегии, где США занимаются исключительно Америкой, а Европа и Восточная Азия остаются на произвол судьбы с доминирующими агрессивными государствами, порождает перспективу, которую до недавнего времени многие могли бы найти только в антиутопической художественной литературе.

Джайлз напоминает, что в своей книге «Кто защитит Европу», написанной в середине 2024 года, он предполагал: это может привести к тому, что остальные либеральные демократии мира столкнутся с тремя упорными автократиями — Россией, Китаем и Соединенными Штатами.

«Но, больше, если амбиции России и Китая останутся бесконтрольными, политическая география, которая в результате этого возникнет, будет сразу узнаваема кем-либо, кто читал „1984“ Джорджа Орвелла, где мир будет разделен между Океанией, Сходазией и Евразией», — отмечает консультант.

Однако, как отмечает Кир Джайлз, американские войска все еще находятся в Европе и остаются интегрированными в оборонные структуры континента, в частности НАТО. По всей Европе они продолжают выполнять свои задачи, пока администрация Дональда Трампа не примет решение изменить этот подход.

Аналитик отмечает, что непредсказуемость Белого дома имеет двойной эффект: с одной стороны она должна стимулировать европейских лидеров инвестировать в собственную оборону и повышение устойчивости, а с другой — пока сдерживает Кремль от прямой эскалации.

«Нет сомнений, что Россия не предпримет никаких действий против страны НАТО, пока не будет полностью убеждена, что Соединенные Штаты не предпримут никаких ответных мер. И сейчас именно непредсказуемость Белого дома Трампа еще не дает Кремлю такой уверенности», — отмечает Джайлз.

В то же время, по его словам, неспособность Европы избавиться от глубокой оборонной зависимости от США лежит в основе осторожного и покладистого поведения европейских лидеров в отношениях с администрацией Трампа, особенно заметной в течение 2025 года.

«Для Украины и ее сторонников это означает делать вид, что повторяющиеся дипломатические усилия являются „мирным процессом“, а также цепляться за странную идею, что гарантии безопасности США против России будут иметь любую реальную ценность при нынешней администрации», — пишет аналитик.

Отдельно Джайлз обращает внимание на заявления о почти достигнутом мирном соглашении. По его мнению, президенты Дональд Трамп и Владимир Зеленский могут искренне считать, что прошли большую часть пути к договоренностям, однако это не означает близкого завершения войны.

«Они могут быть на 90 процентах пути к соглашению между Украиной и Соединенными Штатами, но в то же время — на нуле процентов пути к жизнеспособному соглашению с Россией», — отмечает Джайлз.

Аналитик подчеркивает, что Москва неоднократно отвергала предложения по прекращению огня, отвечавшие многим ее первоначальным требованиям, что свидетельствует о простом расчете Кремля.

«Россия считает, что может получить больше, продолжая войну, чем соглашаясь на достижения, которые ей предлагает Трамп», — отмечает эксперт.

По его словам, фундаментальные цели сторон остаются неизменными и несовместимыми: Россия стремится ликвидировать Украину как независимое государство, в то время как Украина борется за собственное существование. Отсутствие какого-либо общего языка между этими позициями и стало причиной начала войны в 2014 году и его эскалации в 2022 году. Даже потенциальное прекращение огня, предостерегает он, несет серьезные угрозы, учитывая предыдущий опыт действий Москвы.

«Россия не подписывает соглашения о прекращении огня, которые не может нарушить в удобный для себя момент или использовать для подготовки нового этапа войны», — подчеркивает аналитик.

Кроме того, любое понижение интенсивности боевых действий может, по его мнению, стать удобным оправданием для европейских лидеров отложить собственное перевооружение.

«Слишком многие европейские столицы до сих пор пытаются делать вид, что проблема исчезла, и что насущной потребности в оборонных инвестициях больше нет», — отмечает Джайлз.

Он также обращает внимание на то, что Россия уже сейчас ведет подготовку к предстоящим действиям в Европе через саботаж и разведывательные атаки на гражданскую инфраструктуру и логистику. Эти атаки называют «гибридными», альтернатива же — признать их военными действиями и, наконец, принять те политические решения, которых Европа так долго избегает.

Подытоживая, Джайлз отмечает, что оценки сроков возможной новой открытой войны отличаются, но имеют общую черту.

«Все эти сценарии наступают раньше, чем Европа будет готова защищаться», — резюмирует он.

Как отмечает аналитик, еще в конце 2024 он предупреждал: даже если активные боевые действия в Украине могут прекратиться, это не будет означать завершения более широкой войны России против Запада.

«В преддверии 2026 года, несмотря на все заявления о неминуемом „мире“, нет никаких оснований полагать, что эта реальность изменилась», — заключает Джайлз.

Ранее эксперт сказал, при каком условии реально может закончиться война в Украине. Это смена власти в РФ.

«А так, пока, я смотрю, что даже та же „Партия мира“, как ее называют Дмитрии — Ушаков, у них нет рычагов влияния на Путина. Все равно, выходит Лавров и заявляет, что все остается, что Украина должна принять все условия Российской Федерации. Пока не будет смены власти, там остановки боевых действий не будет. И вторая причина, самая главная — это разгром российской армии на поле боя. Если мы начнем одерживать там победы, хотя бы на отдельных оперативных направлениях, Россия будет первой взывать о том, что давайте прекращать огонь», — говорит Олег Жданов.