Потап на "недоукраинском" эмоционально ответил Кадырову, собравшемуся нападать на Польшу

Украинский репер и продюсер Потап эмоционально отреагировал на угрозы главы Чечни Рамзана Кадырова Польше.

Как известно, на днях Кадыров пригрозил, что Польша может стать следующей после Украины, на чью территорию будет совершено нападение. В свою очередь, Потап разместил нелепое видеообращение Кадырова и ответил ему на русском, назвав язык "недоукраинским".

"Натыкаюсь на комментарии "учите польский" и т.д. Да нам учить его даже не надо, - у нас один корень с польским и белорусским языками. Да, между Украиной и Польшей во все времена было противостояние, но в момент, когда раша напала на нас - они действительно показали, что они братский народ! Во всем! Приняли, поддержали, помогают всем! Оружием, гуманитаркой и т.д.! Вот поляки нам братья на века! Не можете взять Украину, хоть не позорьтесь уже рассказами про Польшу!" – написал Потап.

Как известно, в недавнем своем обращении Разман Кадыров заявил, что "Украина – закрытый вопрос и ему интересна Польша. "После Украины, если будет команда, мы за шесть секунд покажем, на что способны", — заявил Кадыров. Он также требует от польской власти попросить прощения у российского посла Сергея Андреева, которого 9 мая в Варшаве облили красной краской.

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