Потащила за ухо и дала оплеуху: на Волыни родители ученика, которого наказывала учительница, отказались писать заявление

Потащила за ухо и дала оплеуху: на Волыни родители ученика, которого наказывала учительница, отказались писать заявление

В полиции же открыли уголовное производство по факту избиения ребенка.

В Волынской области учительница дергала за ухо и дала оплеуху одному из учеников. Момент учительского "наказания" через замочную скважину сняли ученики, и об инциденте за дверью стало известно всей стране.

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Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Случай произошел на перемене в Цминовском лицее, а фигурирует на нем учительница физики. Видео сняли одноклассники парня. Видно, как педагог сначала ругает ученика, потом таскает его за ухо и в конце концов дает пощечину.

Директор лицея говорит — учительницу спровоцировали девятиклассники, которые стучали в дверь кабинета и убегали. И именно поэтому она сорвалась на одном из них.

В школе говорят — у учительницы более 30 лет стажа, до сих пор никакого конфликта с ней не было. Она уже извинилась перед учениками. Мол, о содеянном жалеет, а руку на ребенка подняла в состоянии аффекта. Родственники мальчика отказались писать заявление в полицию. Там факт избиения ребенка будут расследовать.

"Школьник за медицинской помощью не обращался, но на видео четко видно, что учительница этот удар по лицу наносит. Сразу была проведена проверка", — рассказала спикер Нацполиции Волынской области Ольга Бузулук.

Как сообщает "Конкурент", по словам Ольги Бузулук, по этому факту была немедленно произведена проверка ювенальной полицией.

"Отец и бабушка старшеклассника отказались от написания каких-либо заявлений, попросили не проводить дальнейшую проверку и сказали, что претензий не имеют. Мальчик за медицинской помощью не обращался. Однако, взвесив все обстоятельства, полицейские утром, 23 ноября. зарегистрировали по этому факту ЕРДР по .2 ст.126 УКУ. Это умышленное нанесение удара с целью запугивания. Сейчас продолжает продолжаться следствие", — отметила спикер полиции.

Сейчас случай изучает специальная комиссия.

Напомним, что в селе на Волыни учительница физики избивала школьника. Это запечатлели одноклассники парня.

Новости Украины: на Волыни сельская учительница избивала школьника – одноклассники сняли видео

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