Потенциальное создание ЧВК в Украине: нардеп объяснил важный нюанс

Вопрос в том, кто будет финансировать эти компании.

Вопрос в том, кто будет финансировать эти компании. Скорее всего, эти украинские военные компании это будут делать наши партнеры. Только они могут действовать в коллаборации.

Об этом рассказал в эфире "КИЕВ24" народный депутат от фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко.

"Потому что таких денег ни у украинца нет и ни один украинец не сможет делать частную военную компанию, содержать ее, а потом еще нужно лоббировать сам себе определенные военные договоры в определенных странах и получать определенные разрешения", — подчеркнул он.

Напомним, что в Украине предлагают создавать частные оборонные компании, где будут работать бывшие военные. Соответствующий законопроект о международных оборонных компаниях зарегистрировал в Верховной Раде нардеп Сергей Гривко.

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