Потенциальные мишени: Арестович рассказал, сколько вражеских аэродромов осталось в Крыму

В аннексированном Россией Крыму сейчас военных пять аэродромов.

На аэропортах есть авиация русской армии. Все пять аэропортов агрессорка Россия может использовать.

Об этом сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире " Фейгин Live ".

"Они (аэродромы – Ред.) являются потенциальными мишенями, как и Черноморский флот Российской Федерации", — сказал он.

Арестович предупредил, что на полуострове "все только начинается". По его словам, Украина всегда была уверена в своей победе.

"И у не особо умных российских граждан, и "ура-патриотов" уже начинают закрадываться сомнения, что война может закончиться не так, как им обещали. В ближайшие дни у них будет очень много поводов убедиться в этом", — подчеркнул советник главы ОП.

Напомним, что 9 августа на захваченном россиянами военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке (Крым) прозвучала серия мощных взрывов.

Сейчас на захваченном русскими аэродроме оккупанты размещали истребители и бомбардировщики. В частности, это самолеты Су-30СМ, Ил-76, Су-24М. Там тоже, возможно, были вертолеты. Сообщается о по меньшей мере девяти поврежденных самолетах. Впрочем, в Министерстве обороны РФ заявили, что взрывы вроде бы не привели к повреждению авиационной техники на аэродроме.

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