Потенциальные носители ядерного оружия, армейцы и техника: в МИД рассказали, как РФ превращает оккупированный Крым на огромную военную базу

Потенциальные носители ядерного оружия, армейцы и техника: в МИД рассказали, как РФ превращает оккупированный Крым на огромную военную базу

Джапарова заявила, что Россия уже разместила в оккупированном Крыму потенциальные носители ядерного оружия.

Россия во временно оккупированном ею Крыму разместила потенциальные носители ядерного оружия и в продолжает развивать военную инфраструктуру на аннексированном полуострове.

Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова на форуме "Украина 30".

По ее словам, российская сторона также постоянно наращивает количество военнослужащих и техники на оккупированном полуострове.

"Россия активно развивает крымскую военную инфраструктуру для своего ядерного оружия. Реконструирует инфраструктуру хранилищ ядерных боеголовок советских времен. На полуострове уже размещены потенциальные носители ядерного оружия", — заявила она.

Джапарова добавила, что свое незаконное господства в Крыму РФ пытается закрепить с помощью преобразования полуострова в огромную военную базу, а все возможные формы противодействия оккупации пытается подавить.

В то же время, по словам Джапаровой, за время незаконной аннексии российско-оккупационная власть создала в Крыму такие главные проблемы: беспрецедентная милитаризация, массовые нарушения прав человека и преследования несогласных с режимом, а также нарушение норм международного гуманитарного права, в частности, замещение населения оккупированной территории гражданами РФ.

Напомним, в мае украинский омбудсмен Людмила Денисова заявляла, что на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Крыма и Донбасса пропали без вести не менее 258 граждан. Впрочем, рабочая группа при президенте Украины по вопросам пропавших без вести на Донбассе собиралась в последний раз в июле прошлого года.

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