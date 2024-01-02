Последствия массированной атаки РФ: Кулеба про 5 конкретных вещей, над которыми должен работать мир

Россия начала проводить очередные массированные атаки по Украине. На это должно отреагировать во всем мире, и для этого нужно сосредоточиться на нескольких вещах.

Об этом в эфире телемарафона сказал глава МИД Дмитрий Кулеба.



"Сегодняшняя ночная атака беспрецедентна по масштабу... Для всех украинцев эта воздушная тревога стала таким будильником, но мы также сделали, чтобы и для всего мира это стало будильником", — сказал он.

Как отметил Кулеба, очередной удар РФ стал для мира напоминанием о том, что уже сегодня нужно работать над 5 очень конкретными вещами:

поставлять в Украину больше систем ПВО, ракет к ним и артиллерийским снарядам;

нарастить совместное производство и снабжение боевых дронов всех видов;

предоставить ракеты с дальностью 300 км и более;

решить вопрос с замороженными российскими активами;

сделать все, чтобы российскую дипломатию не избрали в ряд международных органов.

Напомним, 2 января РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. К сожалению, погибли по меньшей мере 5 человек.

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