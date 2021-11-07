"Потенциальные убийцы": экс-главный санитарный врач Украины назвал главную опасность невакцинированных пенсионеров

Медик советует ограничить контакты невакцинированных пенсионеров с внуками.

Пожилые люди находятся в группе наибольшего риска в отношении коронавирусной болезни, поэтому им необходимо вакцинироваться против COVID-19. Тем, кто этого еще не сделал, следует ограничить контакты с детьми в перемещениях.

Об этом заявил экс-главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов в блицинтервью "Обозревателю".

Он объяснил, что именно невакцинированные пожилые люди сегодня заполнили больницы и реанимации в Украине, попадая туда с "обремененными случаями" и нагружая медицинскую систему страны. Медик подчеркнул, что необходимо охватить вакцинацией как можно большее количество людей из групп риска, в первую очередь старшего возраста, чтобы снизить нагрузку, а также защитить их от тяжелых последствий.

"Вакцинация этой категории людей снизит нагрузку на больницы и на интенсивную терапию", — заявил Бережнов.

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Он также акцентировал внимание, что в настоящее время вакцинируется преимущественно молодежь, а тех, кому 60+, все равно меньшинство. Особенно тех, кому 70 лет. Врач объяснил, что поскольку невакцинированные пенсионеры являются наиболее уязвимой мишенью для коронавируса, их нужно защитить от лишних контактов, чтобы минимизировать риск заражения.

"Если человеку за 60, нечего шнырять, извините на слове. Внуки – это потенциальные убийцы дедушек и бабушек. Они приносят им вирусы... Потому что в таком возрасте уже не столь сильная иммунная система, у них может быть масса других заболеваний", – объяснил Бережнов.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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