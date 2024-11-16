Потеплеет до +12 градусов, но не надолго: прогноз погоды на 17 ноября

Воскресенье порадует нас солнцем и относительно высокой, как для ноября, температурой воздуха.

Сегодня, 17 ноября, в Украине ожидается комфортная погода, без осадков. В общем, температура воздуха будет в пределах от +4...+12°С. Однако такая погода будет длиться недолго.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Теплее всего в воскресенье будет на Прикарпатье, Киевщине, Одесчине и Крыму — днем в этих регионах температура воздуха будет колебаться от +7...+12°С.

В Харьковской области столбики термометров снизятся до +4...+6°С.

В Киеве завтра ожидается сухая и теплая погода. Столбики термометров будут показывать от +9...+11°С.

В то же время, Диденко предупредила, что на следующей неделе произойдет существенное изменение погодных условий в сторону похолодания.

Ранее синоптики сообщили, что погода в Украине изменится. Больше об этом читайте в новости.

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