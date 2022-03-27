Потеплеет до +14, а затем снова пойдет снег: какой будет погода в Украине на следующей неделе

Потеплеет до +14, а затем снова пойдет снег: какой будет погода в Украине на следующей неделе

Неделя начнется с потепления.

Погода в Украине на следующей неделе, с 28 марта по 3 апреля, будет переменчивой. Ожидается, что во вторник значительно потеплеет – до +14, однако уже в субботу прогнозируют снег с дождем.

Об этом сообщает сайт Sinoptik.

Неделя начнется с потепления. После ночных морозов днем 27 марта воздух прогреется до +13 градусов. Без осадков.

Во вторник, 29 марта, температура воздуха от +9 до +14 градусов. Небо затянет облаками, небольшой дождь.

30 марта температура начнет снижаться. Ожидается +7 +11 градусов. Вечером прогнозируют дождь.

В четверг – еще холоднее, от +5 до +8 градусов, однако без осадков. На протяжении всего дня будет облачно.

Пятница начнется с дождем. Температура воздуха +4 +8 градусов. Снова ожидается дождь.

В выходной, 2 апреля, дождь со снегом будет идти весь день. Похолодает до +1 +3 градусов. В воскресенье будет тоже прохладно.

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