Потепление близко, но весна еще не на горизонте: метеоролог рассказала о погодных сюрпризах

В ближайшее время в Украину придет временное потепление. Однако о движении к весенней погоде говорить еще рано.

Об этом рассказала руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня в комментарии «Погода УНИАН».

«С 12-го и до 15-го температурный фон около нуля. Если ночью слабый „минус“ может быть, то днем — слабый „плюс“ до +1°…+3°», — подчеркнула она.

В то же время с 16 февраля возможно новое похолодание. Именно поэтому, подчеркивает Голеня, «говорить о весне — рано».

«Поэтому будет повышение, до оттепели. И снижение 16-19 февраля. Могут быть снова морозы — от небольших до умеренных. Ночью -3°…-8°, если прояснение — до -10°…-12°. И дневная температура — также с „минусами“: в пределах от 0° до -5°», — сказала метеорог.

Как сообщалось, в Украине 10-12 февраля будет происходить смена погодных процессов. Антициклон из Балтики начнет отходить 11-12 февраля в восточном направлении, открывая доступ теплому воздуху с юго-запада. Мороз будет постепенно ослабевать на 5-12 градусов.