Потепление до +14, но ненадолго: прогноз погоды на 19 ноября

Погода в Украине испортится уже с 21 ноября.

Завтра, 19 ноября, в Украине будет без осадков +4+7 градусов. На юге +7+12, в Крыму до +14 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В Киеве ожидается погода без осадков, днем до +7 градусов, а 20 ноября — до +11 градусов.

"С 21 ноября атмосферные фронты принесут сложную погоду с дождями, снегом, налипанием мокрого снега и сильным ветром. И, в конце концов, плановым похолоданием. Усложнение погоды в столице ожидается с 21 ноября - дождь с переходом в снег, налипание мокрого снега, штормовой ветер, похолодание", - добавила синоптик.

Ранее синоптики сообщили, что погода в Украине изменится. Больше об этом читайте в новости.

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