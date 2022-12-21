Потепление и дожди: народный синоптик рассказал о погоде в Украине на ближайшие дни

Уже с 21 по 24-25 декабря в Украину начнут поступать теплые воздушные массы.

Также прибудут тёплые атмосферные фронты, которые и будут формировать погоду.

Об этом сообщил народный синоптик Станислав Щедрин.

То есть по всей стране снова прогнозируется значительное потепление до +2+12 в зависимости от региона, также западные, северные и кое-где центральные области начнет поливать ледяными дождями и местами посыпать мокрым снегом.

Напомним, что ранее в Воздушных Силах объяснили, влияет ли погода на ракетные обстрелы РФ.

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