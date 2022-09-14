Потепление и дожди: прогноз погоды в Украине на четверг, 15 сентября

Четверг, 15 сентября, в Украине будет дождливым и в то же время теплым.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Так, по ее прогнозам, дожди ожидаются от небольших до умеренных в большинстве областей страны, только в южной части будет преимущественно сухо и даже солнечно. Температура воздуха 15 сентября на юге напомнит о лете, там предполагается 22-26°. Также очень тепло будет на востоке Украины и в Черновицкой области – до 18-23°. На остальной территории ожидается в течение дня 15-19°.

В Киеве среда будет облачной, влажной, будет идти дождь. Максимальная температура воздуха будет колебаться в пределах 16°.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на

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