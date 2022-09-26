Потепление и дожди: прогноз погоды в Украине на последнюю неделю сентября

В Киеве неделя будет богатой на осадки, но также теплой.

Неделя, 26 сентября — 2 октября, в Украине будет достаточно теплой, но с периодическими дождями.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"На следующей неделе очень теплая погода — до 20-25°, а иногда и до 27°, ожидается в южной части Украины, на востоке и местами в центральных областях. На севере и западе будет свежее, но без каких-либо ощутимых холодов. А вот дожди будут периодические выпадать", — прогнозирует синоптик.

В то же время, в комментарии ТСН.ua народный синоптик Стас Щедрин также отметил, что с 27-28 сентября теплый воздух накроет всю Украину. В этот период температурные показатели будут колебаться от 13-15° тепла по ночам и 23-29° в дневные часы, в Крыму даже до 32°. Несколько прохладнее будет на севере страны — там температура ночью будет колебаться в пределах 7-10°, днем 14-17°, сообщил Щедрин.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на сентябрь 2022 года и опровергли фейк о сообщениях относительно чрезвычайно суровой зимы.

Читайте также: