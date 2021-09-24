Потепление и дожди: прогноз погоды в Украине последние выходные сентября

На юге и Закарпатье воздух прогреется до +23°.

В последние выходные первого осеннего месяца, 25-26 сентября, температура воздуха в Украине начнет повышаться, но погода будет дождливой, а местами и ветренной.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, в субботу, 25 сентября, в стране ожидается небольшой дождь, в юго-западных, днем и в центральных областях без осадков. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-11°, на побережье Черного моря до 13°, днем 11-16°, в западных и южных областях 15-20°, в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 8-13°.

В воскресенье, 26 сентября, ночью в северных и северо-восточных, днем в восточных областях небольшие дожди, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем на Левобережье страны местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 8-13° (в восточных областях 5-10° тепла), днем 13-18°, на юге и Закарпатье 18-23°.

В Киеве выходные будут дождливыми. В субботу температура ночью будет составлять 8-10°, днем 13-15°, в воскресенье, 26 сентября, — ночью 11-13°, днем 15-17°. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021 года. Так, согласно его расчетам, в сентябре еще будут теплые дни, однако в конце месяца в Украину придет холодная погода, в середине октября ожидаются первые заморозки, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

Погода на 25-26 сентября от маленькой Фроси

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