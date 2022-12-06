Потепление и осадки: прогноз погоды в Украине на среду, 7 декабря

В среду, 7 декабря, в Украину придет потепление и вернутся осадки в виде снега и дождя.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Так, по прогнозам синоптиков, 7 декабря ночью на Правобережье, днем в Украине, кроме восточной части, ожидается небольшой снег, в западных, центральных и южных областях с дождем (ночью на западе страны умеренные осадки, местами налипание мокрого снега и гололедица).

В западных, северных и центральных областях на дорогах местами гололед. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, ночью в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, в восточных областях до 12°, в западных и южных областях 0-5° мороза, днем в Украине от 3° мороза до 2° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье, Одесской области и в Крыму 3-8° тепла.

В Киеве 7 декабря также будет снежить. На дорогах местами гололед. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7°, днем 0-2° мороза.

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Как прогнозирует Наталья Диденко, в среду по Украине пройдет атмосферный фронт, который принесет в большинство областей мокрый снег и дождь.

В дальнейшем, по прогнозу синоптика, потепление в Украине наберет обороты, в ближайшие выходные температура воздуха поднимется до дневных +4+10°.

Прогноз на зиму

Напомним, ранее народный синоптик Станислав Щедрин поделился прогнозом на первый месяц зимы и сообщил, что в целом декабрь в Украине будет теплым и богатым на осадки.

О комфортной по температурным показателям зиме в этом году также говорили и в Укргидрометцентре. В частности, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух заявила, что зима 2022-2023 годов будет теплой.

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