Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на четверг, 27 января

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на четверг, 27 января

Завтра будет облачно с прояснениями.

В четверг, 27 января , в большинстве регионов Украины будет идти снег, на западе страны с дождем.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, в западных, днем и в северных и местных центральных областях ожидается небольшой мокрый снег, на западе страны с дождем, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с. Температура в западных областях ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в восточных, Сумской областях и в Карпатах ночью 8-13°, днем 3-8° мороза, на остальной территории ночью 5-10° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.

В Киеве 27 января днем также будет идти небольшой снег, ночью без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7° мороза, днем около 0°.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих.

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