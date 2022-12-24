Потепление и снег с дождем: какой будет погода на Рождество по григорианскому календарю

Теплая погода продлится до Нового года, но не без осадков.

В воскресенье в Украину придет потепление и снег с дождем.

Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко в Telegram.

"Три царя — снег, дождь и теплая погода — придут в Украину на Рождество по григорианскому календарю. Циклон с центром над Крымом и западные атмосферные фронты обусловят влажную погоду в большинстве областей", — отметила она.

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По данным синоптика, выпадает дождь, переходить в мокрый снег.

В восточных областях 25 декабря — без существенных осадков, лишь местами незначительный дождь.

Во второй половине дня воскресенья в западной части осадки тоже притихнут.

В Киеве на Рождество ожидается дождь с переходом в снег.

"Кроме красивой картинки мокрый снег может усложнять движение на дорогах и тротуарах, налипая, где захочет — поэтому ходите колядовать осторожно и в крепкой обуви", — отметила Диденко.

Температура воздуха в Киеве в ночь на 25 декабря 0,+1 градуса, в воскресенье днем +1+3 градуса.

Синоптик добавила, что теплая погода продлится до Нового года, однако не без осадков.

"Да будет вкусной сегодня вечером кутья, пусть каждый, кто вне дома, почувствует тепло, верность и надежды от самых родных и даже незнакомых, пусть Вифлеемская звезда засияет нам новой радостью, которая не бывала. И в которую мы так верим и которая обязательно будет", — подытожила Диденко.

Будет ли снег в Украине на новогодние праздники – читайте в новости.

Напомним, в Украине продлили карантин через COVID-19.

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