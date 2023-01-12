Потепление и туман: прогноз погоды в Украине на пятницу, 13 января

В пятницу, 13 января, в Украине будет сухо, ночью еще приморозит, но днем в большинстве регионов температура воздуха поднимется выше нуля.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Так, по прогнозам синоптиков, 13 января в стране будет преимущественно сухо, лишь в Карпатах возможен небольшой мокрый снег. В большинстве западных областей ночью и утром туман, в северной части на дорогах местами гололед.

Ветер юго-восточный и южный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в западных областях, на юге Одесской области и в Крыму ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 2-7° тепла.

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В Киеве 13 января также сухо. На дорогах кое-где гололед. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем около 0°.

В Украину идет потепление

Напомним, ранее синоптики сообщили, что в Украину с 13 января придет потепление. Так, по прогнозу народного синоптика Станислава Щедрина, оно будет аномальным, погода будет как весной.

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