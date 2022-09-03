Потепление на западе и прохлада на востоке: прогноз погоды в Украине на 4 сентября

В воскресенье, 4 сентября, в Украине будет пестрая погода – прохладная на востоке и достаточно теплая на западе.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, 4 сентября в восточной части ожидаются умеренные, ночью и в южных и большинстве центральных областей, днем и на Закарпатье и в Карпатах местами небольшие кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, на юге и востоке страны местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 15-20°, на Закарпатье до 25°, в южной части ночью 10-15°, днем 18-23°.

В Киеве 4 сентября будет сухо. Температура ночью 9-11°, днем 18-20°. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

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Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко, в воскресенье самым холодным окажется восток Украины. Температура воздуха в Харьковской, Луганской и Донецкой областях составит 16-19°.

В то же время потеплеет завтра в западной части, столбики термометров там поднимутся до 17-22°, на Закарпатье до 24-25°.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на сентябрь 2022 года.

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