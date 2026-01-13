"Потепление не видно": синоптик дал неутешительный прогноз погоды на три дня

В Украине усилятся морозы

Зима продолжает свое наступление, и в ближайшие дни не принесут облегчения. Вместо атлантического тепла Украину накроет холодный воздух с востока, а ночью столбики термометров будут опускаться до серьезных минусовых отметок .

Об этом сообщил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань на своей странице в Facebook.

Угроза для урожая

Главная опасность сейчас не столько для людей, сколько для будущего урожая. По словам главного синоптика области, восточная часть Черкасской области (а это пятая часть региона) осталась без снежного покрова.

«Сегодня к утру в Чигирине агрометеорологи зафиксировали 10 градусов мороза на глубине залегания узла кущения. Это уже соответствует критической температуре вымерзания растений ячменя, слаборазвитой озимой пшеницы и рапса», – предупредил Постригань.

Там, где снег есть (запад и центр области, слой 5-12 см), ситуация лучше: температура почвы составляет -1-5 градусов, что безопасно для растений.

Прогноз на три дня

Среда, 14 января

Антициклон из Арктики обеспечит спокойную, но морозную погоду без существенных осадков.

Ночью: 13-18° мороза.

Днем: 7-12° мороза.

Четверг, 15 января

Циклон Hiltrud попытается немного изменить ситуацию. Его теплый фронт принесет небольшой снег и гололед на дорогах.

Ночью: 10-15° мороза.

Днем: 3-8° мороза.

Пятница, 16 января

Произойдет масштабная перестройка атмосферных процессов. Западная переноска теплых масс будет заблокирована, и начнется влияние Сибирского антициклона.

«В наш регион будет беспрепятственно поступать сухой, холодный континентальный воздух. Главную роль в формировании погодных условий будет играть не Атлантика, а Сибирь», – объясняет Постригань.

Это означает начало длительного периода морозов и бесснежья. Утешением станет только яркое солнце днем.

Синоптик напоминает, что январь является статистически холодным месяцем года, поэтому такие температуры являются климатической нормой.

«Утепляемся и держимся. До весны 46 дней», — добавил синоптик.

Напомним, из-за морозов и снега на Львовщине возможны серьезные осложнения. Областные власти советуют людям подготовить теплые вещи и зарядки, а также сделать запас воды.