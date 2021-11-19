Где на выходных будет идти мокрый снег: прогноз погоды в Украине на 20-21 ноября

Где на выходных будет идти мокрый снег: прогноз погоды в Украине на 20-21 ноября

Днем воздух будет прогреваться до 12° тепла.

На выходных, 20-21 ноября, в Украине будет дождливая и ветреная погода, в некоторых областях ожидается мокрый снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра, 20 ноября, в стране будет облачная с прояснениями погода. Ночью в Украине, днем в центральных, восточных и южных областях небольшой дождь (ночью в Карпатах, на востоке и северо-востоке страны местами с мокрым снегом ). Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, ночью в западных и северных, днем в большинстве областей порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, в восточных областях и Сумской области местами 0-2° мороза, днем 7-12° тепла, в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

В воскресенье, 21 ноября, в Украине будет преимущественно без осадков, лишь днем в Черниговской и Сумской областях ожидается небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, кроме юга, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, местами в центральных и восточных областях ночью около 0°, днем 7-12° тепла (на востоке 3-8°).

В Киеве на выходных будет преимущественно сухо, лишь в субботу ночью возможен небольшой дождь, днем без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура 20 ноября ночью 4-6° тепла, днем около 10°.

В воскресенье, 21 ноября, в столице ожидается переменная облачность. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 9-11°.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень 2021 года. Так, согласно его расчетам, в ноябре выпадет снег и ударит мороз.

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